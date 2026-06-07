राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी की चेतावनी के बीच पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग, EAC के एक्सपर्ट्स ने बताए युद्ध का क्या होगा असर

बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया संकट के चलते देश पर आर्थिक सुनामी जैसे खतरे की आशंका जताई है। हालांकि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में विकास दर कुछ धीमी हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर चुका है।