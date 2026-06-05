5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Pawan Khera News: पवन खेड़ा की तपस्या हो गई पूरी, कर्नाटक से जाएंगे राज्य सभा; शीला दीक्षित के रहे थे पीएस

Congress Rajya Sabha Candidate 2026 Pawan Khera: कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को कर्नाटक से राज्य सभा उम्मीदवार बनाया है। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद खेड़ा ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक 'तपस्या' तब पूरी होगी, जब 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 05, 2026

Congress Rajya Sabha Candidate 2026

पवन खेड़ा को कांग्रेस ने कर्नाटक से बनाया राज्य सभा प्रत्याशी (Photo-IANS)

Pawan Khera Rajya Sabha: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की राजनीतिक तपस्या आखिरकार पूरी हो गई है। हाल ही में कांग्रेस ने राज्य सभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने पवन खेड़ा को कर्नाटक से राज्य सभा प्रत्याशी बनाया है। राज्य सभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस नेता ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है।

क्या बोले पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- कर्नाटक जैसे खूबसूरत राज्य से राज्य सभा के लिए नामित होना मेरे लिए बेहद सम्मान और गर्व की बात है।

उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और जयराम रमेश का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है और समय-समय पर जो मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समर्थन दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

पवन खेड़ा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पार्टी नेतृत्व ने मुझ पर जो भरोसा और विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। जहां तक उन लोगों का सवाल है जो मेरी इस उपलब्धि को मेरी ‘तपस्या’ का समापन बता रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी ‘तपस्या’ वास्तव में उस दिन पूरी होगी, जब राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।

‘मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी’

दरअसल, साल 2022 में राजस्थान से राज्य सभा का टिकट नहीं मिलने के बाद पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उन्होंने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि 'शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई।' 

इसके बाद कई बार अटकलें लगाई जाने लगी कि पवन खेड़ा को राज्य सभा भेजा जा सकता है। आखिरकार 2026 में पवन खेड़ा को पार्टी ने बड़ा इनाम देते हुए राज्य सभा भेजने का फैसला किया है। 

शीला दीक्षित के रह चुके हैं पीए

बता दें कि पवन खेड़ा का राजनीतिक सफर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ जुड़ा रहा है। दीक्षित के कार्यकाल में वे उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं।  उन्होंने 1998 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली और 2013 तक उनके साथ काम किया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों की नीतियों को आकार देने में खेड़ा की भूमिका महत्वपूर्ण रही। 

बीजेपी के खिलाफ लगातार खोल रहे मोर्चा

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की गुड बुक्स में पवन खेड़ा का नाम हैं। उन्हें कांग्रेस के प्रति काफी वफादार माना जाता है। टीवी डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कई बार पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को घेरा है। वे लगातार बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ आक्रमक रुख अपनाए हुए हैं। इसी की परिणाम है कि कांग्रेस ने पवन खेड़ा को राज्य सभा भेजना का फैसला लिया है।  

Rajya Sabha Elections: BJP ने 11 और कांग्रेस ने 7 प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान, जानें किसे कहां से दिया टिकट

ये भी पढ़ें
Rajya Sabha Election June 18 2026

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Jun 2026 10:22 am

Hindi News / National News / Pawan Khera News: पवन खेड़ा की तपस्या हो गई पूरी, कर्नाटक से जाएंगे राज्य सभा; शीला दीक्षित के रहे थे पीएस

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने किया अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार

K Annamalai
राष्ट्रीय

कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने दिया इस्तीफा

Ramalinga Reddy
राष्ट्रीय

Rajya Sabha Polls: BJP ने रवनीत रवनीत बिट्टू को क्यों नहीं दिया राज्य सभा टिकट? जानें पंजाब में स‍ियासी उलटफेर के मायने

Punjab Politics
राष्ट्रीय

दिल्ली में बड़े हादसे, लोधी कॉलोनी में दीवार गिरने से मजदूर की मौत, ग्रेटर कैलाश में आग से मची अफरा-तफरी

Delhi Late Night Accidents
राष्ट्रीय

मोहाली में युवती की चाकू गोदकर हत्या, सिरफिरे आशिक ने दिया वारदात को अंजाम

Woman jumps building,Mustafabad 4th floor jump news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.