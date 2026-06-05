Pawan Khera News: पवन खेड़ा की तपस्या हो गई पूरी, कर्नाटक से जाएंगे राज्य सभा; शीला दीक्षित के रहे थे पीएस

बता दें कि पवन खेड़ा का राजनीतिक सफर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ जुड़ा रहा है। दीक्षित के कार्यकाल में वे उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने 1998 में शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह जिम्मेदारी संभाली और 2013 तक उनके साथ काम किया। शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली के विकास, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुधारों की नीतियों को आकार देने में खेड़ा की भूमिका महत्वपूर्ण रही।