Rajya Sabha Polls: कांग्रेस ने 7 राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान, पवन खेड़ा और मल्लिकार्जुन खरगे को टिकट

पवन खेड़ा का नाम राज्यसभा के लिए तय माना जा रहा था। कई वर्षों से उन्हे राज्यसभा भेजे जाने की खबरें आती थी, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगती थी। कुछ वर्ष पहले राज्यसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं मिलने से आहत होकर पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक अपना दर्द बयां किया था, जो बेहद वायरल हुई थी। उस वक्त उन्होंने लिखा था, 'शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई।' हालांकि बाद में इस सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उन्होंने माफी भी मांग ली थी।