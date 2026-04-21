अमृतसर में बड़ा ड्रग्स नेटवर्क बेनकाब, 5 तस्कर गिरफ्तार, पाक कनेक्शन आया सामने

Amritsar Drug Racket Bust: अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 7.050 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बरामद ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 करोड़ रुपये बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर इस मामले को लेकर आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी साझा करेंगे।