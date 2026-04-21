दिल्ली दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम! ISI का खतरनाक क्रिमिनल मॉड्यूल बेनकाब

पुलिस ने गुप्ता सूचना के आधार पर 16 अप्रैल को मध्य प्रदेश के डबरा से एक आरोपी विवेक बंजारा पिता नन्हें सिंह को गिरफ्तार किया गया था। उसे 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पूछताछ और अन्य सूत्रों से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने दो दिन बाद इसी मॉड्यूल के मुख्य आरोपी राजवीर को भी 18 अप्रैल को दिल्ली के सराय काले खां इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, वह अपने हैंडलर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली/NCR इलाके के किसी जाने-माने होटल पर गोलीबारी करने की तैयारी कर रहा था। राजवीर पिता विजय राम भी MP में ग्वालियर के डबरा का रहने वाला है।