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पंजाब में होने वाला है कुछ बड़ा! 7 सांसदों के जाने पर प्रदेश प्रभारी सिसोदिया ने जालंधर बुलाए सभी विधायक, सीएम मान भी रहेंगे मौजूद

AAP crisis: पंजाब के प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया ने सभी विधायकों को जालंधर तलब किया है। इस दौरान सीएम मान और सिसोदिया विधायकों के साथ बैठक करेंगे।

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चंडीगढ़ पंजाब

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Ashib Khan

Apr 28, 2026

AAP crisis

पंजाब के सभी विधायकों को जालंधर किया तलब (Photo-IANS)

Punjab AAP Politics: आम आदमी पार्टी के 7 राज्य सभा सांसदों द्वारा बीजेपी में जाने के बाद पार्टी में हलचल तेज है। इन सात में से 6 सांसद पंजाब से थे, जबकि एक दिल्ली से थी। पार्टी से सातों सांसद के बागी होने पर पंजाब में पार्टी की टूट रोकने के लिए प्रदेश प्रभारी मनीष सिसोदिया एक्टिव हो गए है। उन्होंने बुधवार को सभी विधायकों को जालंधर बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान सीएम भगवंत मान और मनीष सिसोदिया सभी विधायकों के साथ बातचीत करेंगे।

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आम आदमी पार्टी

Updated on:

28 Apr 2026 12:15 pm

Published on:

28 Apr 2026 12:13 pm

Hindi News / National News / पंजाब में होने वाला है कुछ बड़ा! 7 सांसदों के जाने पर प्रदेश प्रभारी सिसोदिया ने जालंधर बुलाए सभी विधायक, सीएम मान भी रहेंगे मौजूद

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