पीएम मोदी ने सिक्किम को दी 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पूर्वोत्तर को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी

स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1000 होमस्टे विकसित करने की घोषणा की गई। इससे पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेल और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार पहल कर रही है। हेल्थकेयर सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र की अनदेखी हुई, लेकिन अब नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नॉर्थईस्ट में हेल्थकेयर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।