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पीएम मोदी ने सिक्किम को दी 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पूर्वोत्तर को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी

पीएम मोदी ने आज सिक्किम में 4000 करोड की परियोजनाओं को लॉन्च किया है। इन योजनाओं से नॉर्थईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पर्यटन और हेल्थकेयर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

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भारत

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Himadri Joshi

Apr 28, 2026

PM Modi in sikkim

सिक्किम में योजनाओं को लॉन्च करते पीएम मोदी (फोटो- एएनआई)

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर पीएम ने राज्य का दौरा किया और 4000 करोड की इन परियोजनाओं को लॉन्च किया। इन योजनाओं से नॉर्थईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, पर्यटन और हेल्थकेयर को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी है और इसका समग्र विकास देश की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है।

एक्ट ईस्ट नीति से आगे बढ़कर एक्ट फास्ट दृष्टिकोण अपनाया

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने एक्ट ईस्ट नीति से आगे बढ़कर एक्ट फास्ट दृष्टिकोण अपनाया है और इसी के तहत आज 4000 करोड रुपये की परियोजनाएं शुरू हुई हैं। इस बयान का आशय यह है कि सरकार अब योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सिक्किम जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जहां सैकड़ों पक्षी और तितली प्रजातियां पाई जाती हैं।

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए मजबूत कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर तेजी से काम कर रही है। सेवोक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने बताया कि यह तेजी से आगे बढ़ रहा है और इससे सिक्किम को पहली बार रेलवे कनेक्शन मिलेगा। इसके अलावा बागडोगरा एयरपोर्ट को गंगटोक से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया गया, जिससे यात्रा समय कम होगा और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।

सेवाओं में सुधार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी

स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1000 होमस्टे विकसित करने की घोषणा की गई। इससे पर्यटन क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को खेल और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए भी केंद्र सरकार पहल कर रही है। हेल्थकेयर सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र की अनदेखी हुई, लेकिन अब नई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने नॉर्थईस्ट में हेल्थकेयर को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन परियोजनाओं से सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

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Updated on:

28 Apr 2026 12:36 pm

Published on:

28 Apr 2026 12:35 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी ने सिक्किम को दी 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, पूर्वोत्तर को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी

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