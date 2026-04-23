‘झालमुड़ी मैने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी’, चुनाव के बीच पीएम मोदी ने ममता सरकार पर बोला हमला

Bengal Election: पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ राजनीतिक माहौल भी गर्माने लगा है। आज 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे है जिसके बाद बाकी बची सीटों पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। मतदान शुरू होने के बाद भी नेताओं के एक दूसरे पर हमले जारी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए एक दूसरे के खिलाफ बयान देते नजर आ रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि झालमुड़ी तो मैने खाई है लेकिन मिर्ची टीएमसी को क्यो लग रही है।