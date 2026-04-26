Adhaar Update Alert: 10 साल पुराना आधार फ्री में अपडेट करें, नहीं तो अटक सकते हैं जरूरी काम

आधार अपडेट करने के लिए सबसे पहले My Adhaar पोर्टल पर जाना होगा। यहां आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए OTP से लॉगिन किया जाता है। इसके बाद “Document Update” विकल्प चुनकर अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होती है। फिर POI और POA दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बिजली बिल या बैंक पासबुक अपलोड किए जाते हैं। फाइल JPEG, PNG या PDF फॉर्मेट में और 2MB से कम साइज में होनी चाहिए। सबमिट करने के बाद एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर (SRN) मिलता है, जिससे अपडेट स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है।