Iran US Naval Blockade: ईरान ने समंदर में तैराया 18 करोड़ बैरल तेल, महीनों तक छपेंगे नोट, बुरी तरह फंसे ट्रंप

13 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू की थी। उसके बाद से होर्मुज स्ट्रेट के पास एक ईरानी तेल टैंकर पर हमला हुआ, उसे जब्त किया गया। साथ ही कई और जहाजों को रास्ते में रोककर दिशा बदलवाई गई। ईरान ने कहा यह "समुद्री डकैती" है और जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट विदेशी जहाजों के लिए बंद कर दिया। कुछ जहाज जब्त किए और मार्च से "टोल बूथ" सिस्टम चला रखा है, जहां गुजरने वाले जहाजों से 2 करोड़ डॉलर तक वसूले जा रहे हैं। दुनिया का 20 फीसदी तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता था। अब वह रास्ता ईरान की मुट्ठी में है।