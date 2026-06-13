Tax Free Income: सिर्फ खेती ही नहीं इन 5 तरह की इनकम पर भी नहीं लगता टैक्स

PPF, सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे से बाहर होता है। इसके साथ ही NRE खाते पर मिला ब्याज भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स फ्री होता है। सरकारी कर्मचारियों के PF अकाउंट की राशि टैक्स फ्री होती है। वहीं, निजी कर्मचारियों के मामले में पांच साल की सेवा पूरी करने पर PF निकासी आम तौर पर टैक्स फ्री होती है। धारा 10(10D) के तहत जीवन बीमा पॉलिसी की मोच्योरिटी राशि भी तय शर्तों के साथ टैक्स फ्री हो सकती है।