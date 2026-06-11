Income Tax Return: आईटीआर भर रहे हैं तो इन 7 बातों का जरूर रखें ध्यान, बाद में नहीं होगी आपको दिक्कत

ITR Filing 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना शुरू हो चुका है। ITR फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। एक गलती के कारण आपको टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है और जांच भी शुरु की जा सकती है। इससे बचने के लिए एक्सपर्ट्स ITR फाइल करने से पहले कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देने की सलाह देते है।