Tax न बनने पर भी क्या भरनी चाहिए ITR? लोन, वीजा और घाटे की भरपाई जैसी कई चीजों में मिलती है मदद

Income Tax Return Benefits: इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट ने ITR फाइलिंग ओपन कर दी है। ज्यादातर ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स इसे सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी मानकर भरते हैं। चाहे नौकरीपेशा हों, फ्रीलांसर हों, कारोबारी हों या रिटायर्ड, ITR भरने से आपके कई जरूरी काम आसान हो जाते हैं। साथ ही यह एक बहुत ही जरूरी वित्तीय दस्तावेज है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन क्या टैक्स न बनने पर भी आईटीआर भरनी चाहिए? जी हां, इसके कई सारे फायदे हैं। भले ही आपकी कोई टैक्स देनदारी न हों, लेकिन आईटीआर भरने से आपको कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं।