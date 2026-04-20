Income Tax: गलत ITR भरना पड़ सकता है भारी, 50% से 200% तक जुर्माना कब लगता है? जानिए नियम

Income Tax Act India: भारत में इनकम टैक्स नियमों को लेकर सख्ती लगातार बढ़ रही है और टैक्सपेयर्स के लिए सही जानकारी देना बेहद जरूरी हो गया है। हाल के समय में टैक्स डिफॉल्ट और गलत रिपोर्टिंग के मामलों में तेजी देखी गई है। इसी के चलते अब आयकर विभाग ने पेनल्टी नियमों को स्पष्ट किया है, जिसमें 50 प्रतिशत से लेकर 200 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, कुछ विशेष परिस्थितियों में इस जुर्माने से बचा जा सकता है। कानून टैक्सपेयर्स को यह विकल्प देता है कि वे कम रिपोर्ट की गई आय पर लगने वाले जुर्माने से छूट (इम्युनिटी) पाने का अनुरोध कर सकें।