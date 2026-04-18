Smartphone Price Hike: स्मार्टफोन महंगे होने से बिक्री पर पड़ा बड़ा असर, 6 साल के निचले स्तर पर आया मार्केट

गिरावट के इस दौर में भी कुछ ब्रांड्स ने अपनी पकड़ बनाए रखी। Vivo ने 21 फीसदी मार्केट शेयर के साथ बाजार में पहला स्थान बरकरार रखा। Samsung 17 फीसदी के साथ दूसरे और Oppo 13.6 फीसदी के साथ तीसरे नंबर पर रहा। Xiaomi और Realme क्रमश 12.1 फीसदी और 8.9 फीसदी के साथ टॉप-5 में बने रहे। गौरतलब है कि Oppo, Vivo और Realme तीनों चीन की BBK Electronics के ब्रांड हैं और मिलकर बाजार का करीब 50 फीसदी हिस्सा नियंत्रित करते हैं। प्रीमियम सेगमेंट में Google ने 39 फीसदी की सालाना बढ़त के साथ सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की, जबकि London की कंपनी Nothing ने 47 फीसदी की साल दर साल ग्रोथ के साथ सबसे तेज बढ़त बनाई है।