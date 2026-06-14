14 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Stock Market Outlook: क्या टिकी रहेगी बाजार में बीते हफ्ते आई तेजी? US Fed से लेकर खाड़ी युद्ध तक ये 5 फैक्टर तय करेंगे मार्केट की दिशा

Stock Market Next Week: शेयर बाजार के निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक, अमेरिका-ईरान समझौते, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और रुपये की चाल पर रहेगी। ये फैक्टर बाजार की दिशा तय कर सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 14, 2026

Stock Market Outlook

इस हफ्ते यूएस फेड की बैठक होने वाली है। (PC: AI)

Share Market News: दो हफ्तों तक लगातार दबाव झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार ने बीते हफ्ते आखिरकार राहत की सांस ली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने मजबूत वापसी की और निवेशकों का भरोसा भी कुछ हद तक लौटा है। लेकिन बाजार की असली परीक्षा अब आने वाले सप्ताह में होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे बड़े इवेंट सामने हैं जो बाजार पर काफी असर डाल सकते हैं। बीते हफ्ते निफ्टी-50 करीब 1.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,622.90 पर बंद हुआ। जबकि सेंसेक्स लगभग 1.7 प्रतिशत चढ़कर 75,527.95 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार को सहारा देने में वैश्विक संकेतों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अहम कदमों की भी बड़ी भूमिका रही।

निवेशकों का सेंटीमेंट इसलिए पॉजिटिव हुआ, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। अगर यह समझौता होता है, तो मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सकता है और ऑयल मार्केट में भी स्थिरता लौट सकती है। यही उम्मीद फिलहाल दुनियाभर के शेयर बाजारों को सहारा दे रही है। इसके अलावा आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ नए कदम उठाए हैं। विदेशी मुद्रा जमा और बाहरी वाणिज्यिक उधारी से जुड़े प्रावधानों में राहत देकर केंद्रीय बैंक ने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश की है। इसका असर निवेशकों के भरोसे पर भी दिखाई दिया।

इस हफ्ते ये फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की दिशा

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक

अगले सप्ताह सबसे बड़ा फोकस अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर रहेगा। 16 और 17 जून को होने वाली इस बैठक में ब्याज दरों में बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी फेड के बयान में होगी। बाजार यह समझने की कोशिश करेगा कि अमेरिका में महंगाई, आर्थिक विकास और आने वाले महीनों में ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख क्या रहने वाला है। अगर फेड का बयान सख्त रहा, तो वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है, जिसका असर भारत में भी दिखेगा।

अमेरिका-ईरान समझौते पर नजर

पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच जल्द पीस डील हो सकती है। हालांकि, ईरान की ओर से अभी अंतिम तारीख तय नहीं होने की बात कही गई है। यानी तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। अगर समझौते पर मुहर लगती है तो वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। वहीं, किसी तरह की अड़चन बाजार की बेचैनी फिर बढ़ा सकती है।

क्रूड ऑयल की कीमतें

ऑयल मार्केट फिलहाल शेयर बाजार के लिए सबसे संवेदनशील संकेतकों में शामिल है। हाल के दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अच्छी गिरावट देखने को मिली है, जिससे भारत जैसे आयातक देशों को राहत मिली है। कम तेल कीमतों का मतलब है कि महंगाई पर दबाव घट सकता है, आयात बिल कम हो सकता है और अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं, तो तेल फिर से महंगा हो सकता है, जिसका असर सीधे बाजार पर पड़ेगा।

विदेशी निवेश

विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FPI अभी भी भारतीय बाजार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की शुद्ध बिकवाली की है। हालांकि, अच्छी बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशक मजबूती से खरीदारी कर रहे हैं और बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। यही वजह है कि विदेशी बिकवाली के बावजूद मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आई। आने वाले दिनों में विदेशी निवेशकों का रुख बाजार की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

रुपये की मजबूती

बीते सप्ताह रुपये ने भी शानदार वापसी की। डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में 67 पैसे की मजबूती दर्ज की गई। तेल कीमतों में गिरावट, घरेलू शेयर बाजार की मजबूती और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी ने रुपये को सहारा दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि भू-राजनीतिक मोर्चे पर कोई निगेटिव खबर नहीं आती है, तो रुपया और मजबूत हो सकता है। मजबूत रुपया विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में भी मदद करता है।

Multibagger Stock: सिर्फ 3 हफ्ते में 1 लाख के कर दिए 2 लाख, आज भी लगा अपर सर्किट, जानें Amrapali Industries का रेवेन्यू और मुनाफा

ये भी पढ़ें
Amrapali Industries Share Price

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Jun 2026 10:30 am

Hindi News / Business / Stock Market Outlook: क्या टिकी रहेगी बाजार में बीते हफ्ते आई तेजी? US Fed से लेकर खाड़ी युद्ध तक ये 5 फैक्टर तय करेंगे मार्केट की दिशा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

SBI और BOB की FD में कितने साल में डबल होगा आपका पैसा, समझिए पूरा कैलकुलेशन

SBI senior citizen FD rate
कारोबार

Tax Free Income: ये 5 तरह की आय हैं इनकम टैक्स फ्री, जानिए किन Saving Schemes से कमाई पर नहीं लगता कर

tax free income sources in india
कारोबार

HRA नहीं मिलने पर भी कर सकते हैं रेंट डिडक्शन क्लेम, जानिए सेक्शन 134 के नियम और ITR में क्लेम करने का तरीका

Rent Deduction claim process
कारोबार

Gold Price: 7 दिन में 5000 रुपये टूटी चांदी, सोना 3600 रुपये लुढ़का, आगे बढ़ेंगे या गिरेंगे भाव? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Outlook
कारोबार

AI Agent in Payment: अब AI करेगा आपके लिए सस्ती शॉपिंग, लेकिन क्या यह सेफ है? जानिए कैसे काम करती है यह तकनीक

Agentic Commerce
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.