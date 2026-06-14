Stock Market Outlook: क्या टिकी रहेगी बाजार में बीते हफ्ते आई तेजी? US Fed से लेकर खाड़ी युद्ध तक ये 5 फैक्टर तय करेंगे मार्केट की दिशा

Share Market News: दो हफ्तों तक लगातार दबाव झेलने के बाद भारतीय शेयर बाजार ने बीते हफ्ते आखिरकार राहत की सांस ली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने मजबूत वापसी की और निवेशकों का भरोसा भी कुछ हद तक लौटा है। लेकिन बाजार की असली परीक्षा अब आने वाले सप्ताह में होने वाली है, क्योंकि कई ऐसे बड़े इवेंट सामने हैं जो बाजार पर काफी असर डाल सकते हैं। बीते हफ्ते निफ्टी-50 करीब 1.1 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,622.90 पर बंद हुआ। जबकि सेंसेक्स लगभग 1.7 प्रतिशत चढ़कर 75,527.95 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार को सहारा देने में वैश्विक संकेतों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अहम कदमों की भी बड़ी भूमिका रही।