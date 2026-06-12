12 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Multibagger Stock: सिर्फ 3 हफ्ते में 1 लाख के कर दिए 2 लाख, आज भी लगा अपर सर्किट, जानें Amrapali Industries का रेवेन्यू और मुनाफा

Amrapali Industries के शेयरों में शुक्रवार को लगातार पांचवें दिन तेजी रही और स्टॉक 5% अपर सर्किट के साथ नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एक हफ्ते में शेयर 89% उछल चुका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jun 12, 2026

Amrapali Industries Share Price

Amrapali Industries के शेयर में अपर सर्किट लगा है। (PC: AI)

Amrapali Industries Share Price: शेयर बाजार में इन दिनों अमरपाली इंडस्ट्रीज का नाम काफी चर्चा में है। शुक्रवार, 12 जून को कंपनी का शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 35.09 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में आई तेजी ने इस स्मॉलकैप शेयर को चर्चा में ला दिया है। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही शेयर में करीब 89 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है। वहीं, पिछले तीन हफ्तों की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक लगभग दोगुना हो चुका है। ऐसे समय में जब बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, अमरपाली इंडस्ट्रीज अपने निवेशकों को बढ़िया मुनाफा दे रहा है।

बीएसई ने पूछा सवाल

कंपनी के शेयर में आई इस असामान्य तेजी पर बीएसई की भी नजर गई है। एक्सचेंज ने 11 जून को कंपनी से शेयर कीमत में अचानक आई तेज बढ़त को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, खबर लिखे जाने तक कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया था। शेयर में आई इस तेजी के पीछे कोई बड़ा कॉरपोरेट ऐलान या नया ट्रिगर सामने नहीं आया है। इसके बावजूद शेयर में ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़ रही है, जिससे खरीदारी का माहौल बना हुआ है। शेयर में मार्च से शुरू हुई तेजी अब रफ्तार पकड़ चुकी है।

2026 में 144% चढ़ चुका है शेयर

करीब एक साल तक सुस्त रहने के बाद मार्च 2026 से इस शेयर में नई जान दिखाई देने लगी। मार्च महीने में कंपनी का शेयर 31 फीसदी चढ़ा। अप्रैल में भी यह तेजी जारी रही और शेयर ने 5 फीसदी की बढ़त दर्ज की। लेकिन असली खेल जून में शुरू हुआ। जून महीने में अब तक शेयर करीब 95 फीसदी उछल चुका है। यही वजह है कि साल 2026 में अब तक स्टॉक का कुल रिटर्न 144 फीसदी तक पहुंच गया है।

6 साल में 1,000% से ज्यादा रिटर्न

अमरपाली इंडस्ट्रीज का इतिहास बताता है कि यह शेयर पहले भी अच्छा रिटर्न दिखा चुका है। साल 2021 में इसने 533 फीसदी रिटर्न दिया था, जो लिस्टिंग के बाद का सबसे बड़ा उछाल था। वहीं साल 2007 में भी शेयर करीब 297 फीसदी चढ़ा था। अगर मार्च 2020 के निचले स्तर 3 रुपये से तुलना करें तो शेयर अब तक 1,066 फीसदी से ज्यादा उछल चुका है। पिछले दो साल में इसमें 147 फीसदी, तीन साल में 171 फीसदी और पांच साल में करीब 653 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

मार्च तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा?

कंपनी के वित्तीय नतीजों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। मार्च 2026 तिमाही में परिचालन से आय बढ़कर 18,015.20 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 3,253.09 करोड़ रुपये थी। यानी सालाना आधार पर कारोबार में करीब 454 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

कंपनी का शुद्ध लाभ भी तेजी से बढ़ा। मार्च तिमाही में मुनाफा 8.75 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में सिर्फ 1 करोड़ रुपये था। इस तरह मुनाफे में लगभग 774 फीसदी की छलांग दर्ज की गई। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें, तो कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 48,417.91 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 5,677.75 करोड़ रुपये था। यानी सालाना आधार पर करीब 89 फीसदी की बढ़त हुई।

Elitecon International ने 5 साल में दिया है 2,969% रिटर्न, आज 20% की तेजी, FMCG सेक्टर में विस्तार योजना से आई खरीदारी

ये भी पढ़ें
Elitecon International share

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Jun 2026 05:28 pm

Hindi News / Business / Multibagger Stock: सिर्फ 3 हफ्ते में 1 लाख के कर दिए 2 लाख, आज भी लगा अपर सर्किट, जानें Amrapali Industries का रेवेन्यू और मुनाफा

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Post Office NSC में मिलता है 7.7% ब्याज, 1 लाख के 5 साल में हो जाएंगे 1,44,900 रुपये, जानें डिटेल

Long Term Investment in Government Scheme
कारोबार

Stock Market: सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की बढ़त, निवेशकों को 10 लाख करोड़ का फायदा, वैश्विक बाजारों में भी भारी तेजी

Why Share Market Rise
कारोबार

क्या है Auto Sweep FD? बचत खाते में भी मिलेगा FD जितना ब्याज, जानिए कैसे करती है काम

auto sweep fd benefits
कारोबार

इजराइल और पाकिस्तान भी पीछे, 173 देशों की GDP से ज्यादा हुई Elon Musk की Net worth, इन 4 आंकडों से समझिए कितनी है दौलत

Elon Musk net worth
कारोबार

Money Tips: पुरुषों की तुलना में 9% अधिक महिलाएं नहीं कर रहीं निवेश, ये 4 तरीके अपनाएं तो फाइनेंशियल फ्यूचर हो सकता है सिक्योर

women investing problem
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.