Multibagger Stock: सिर्फ 3 हफ्ते में 1 लाख के कर दिए 2 लाख, आज भी लगा अपर सर्किट, जानें Amrapali Industries का रेवेन्यू और मुनाफा

Amrapali Industries Share Price: शेयर बाजार में इन दिनों अमरपाली इंडस्ट्रीज का नाम काफी चर्चा में है। शुक्रवार, 12 जून को कंपनी का शेयर 5 फीसदी के अपर सर्किट के साथ 35.09 रुपये के नए ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ है। लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में आई तेजी ने इस स्मॉलकैप शेयर को चर्चा में ला दिया है। सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही शेयर में करीब 89 फीसदी की उछाल दर्ज की गई है। वहीं, पिछले तीन हफ्तों की परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक लगभग दोगुना हो चुका है। ऐसे समय में जब बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, अमरपाली इंडस्ट्रीज अपने निवेशकों को बढ़िया मुनाफा दे रहा है।