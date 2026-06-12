Stock Market: सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की बढ़त, निवेशकों को 10 लाख करोड़ का फायदा, वैश्विक बाजारों में भी भारी तेजी

सभी सेक्टर्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे सारे सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक बढ़त निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 3.90 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 3.52 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेस में 3.38 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 3.02 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.92 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.17 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.67 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.82 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.37 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.33 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।