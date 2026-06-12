Stock Market: सेंसेक्स में 1700 पॉइंट की बढ़त, निवेशकों को 10 लाख करोड़ का फायदा, वैश्विक बाजारों में भी भारी तेजी

शेयर बाजार में भारी तेजी दर्ज हुई है। (PC: AI)
Why Share Market Rise Today: भारतीय शेयर बाजार आज शुक्रवार को जबरदस्त बढ़त लेकर बंद हुआ है। यूएस-ईरान पीस डील की उम्मीदों, वैश्विक शेयरों बाजारों में उछाल और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से निवेशकों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है। इसके चलते बीएसई सेंसेक्स आज 2.30 फीसदी या 1695 अंक की भारी-भरकम बढ़त के साथ 75,527 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी इस समय 1.99 फीसदी या 461 अंक की बढ़त के साथ 23,622 पर बंद हुआ।
बाजार में आज आई तेजी से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण करीब 10 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है। इससे कुल मार्केट वैल्यू करीब 462 लाख करोड़ रुपये हो गई है।
सभी सेक्टर्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे सारे सेक्टोरल सूचकांक हरे निशान पर बंद हुए हैं। सबसे अधिक बढ़त निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस एक्स-बैंक में 3.90 फीसदी दर्ज हुई है। इसके अलावा, निफ्टी रियल्टी में 3.52 फीसदी, निफ्टी मिडस्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेस में 3.38 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेस 25/50 में 3.02 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.92 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.17 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 2.67 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 2.82 फीसदी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 2.37 फीसदी और निफ्टी ऑयल एंड गैस में 2.33 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई।
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