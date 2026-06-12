Why Share Market Rise: बाजार में तेजी से निवेशकों को हुआ 6 लाख करोड़ का फायदा, जानिए आज की इस उछाल के 5 बड़े कारण

Why Stock Market Rise Today: शेयर बाजार में आज शुक्रवार को भारी तेजी देखी जा रही है। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स करीब 1000 अंक चढ़ गया। सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर यह 0.93 फीसदी या 688 अंक की तेजी के साथ 74,521 पर ट्रेड करता दिखा। इस समय एनएसई निफ्टी 0.81 फीसदी या 186 अंक बढ़कर 23,351 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी 1.31 फीसदी या 718 अंक की भारी तेजी देखी गई है। उधर निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में प्रत्येक करीब 1.5 फीसदी की तेजी के साथ ट्रेड करते दिखाई दिए। बाजार में आई इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है। इससे यह 459 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। आइए जानते हैं कि बाजार में आई इस तेजी के क्या कारण हैं।