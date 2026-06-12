Stock Market: ट्रंप ने ईरान में हमले रोके तो उछल पड़ा बाजार, सेंसेक्स में 1000 अंक की तेजी, जानिए किन शेयरों में दिखी खरीदारी

सेक्टोरल सूचकांकों की बात करें, तो आज शुरुआती कारोबार में सभी शेयर हरे निशान पर ट्रेड करते दिखाई दिए। सबसे अधिक तेजी निफ्टी रियल्टी में 1.98 फीसदी देखने को मिली। इसके अलावा, निफ्टी केमिकल में 1.58 फीसदी, निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.18 फीसदी, निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.10 फीसदी, निफ्टी ऑटो में 1.17 फीसदी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 25/50 में 1.20 फीसदी, निफ्टी एफएमसीजी में 0.61 फीसदी, निफ्टी आईटी में 0.15 फीसदी, निफ्टी मीडिया में 1.16 फीसदी, निफ्टी मेटल में 0.72 फीसदी, निफ्टी फार्मा में 0.51 फीसदी, निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स में 0.45 फीसदी, निफ्टी कंज्यमर ड्यूरेबल्स में 1.36 फीसदी और निफ्टी मिडस्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम में 1.11 फीसदी की तेजी देखने को मिली।