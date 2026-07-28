Gold Silver Price Today: US Fed के फैसले से पहले गिर गया सोना, चांदी 5000 रुपये टूटी, जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 28 July 2026: सोने की कीमतों में आज मंगलवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भी कीमतें लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 1720 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1550 रुपये की गिरावट के साथ 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 1260 रुपये गिरकर 1,08,280 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।