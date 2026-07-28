Coforge Share Price 28 July: चीन में विस्तार योजना से 9% उछला कोफोर्ज का शेयर, पहली तिमाही में रेवेन्यू 24% बढ़ा, निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड

ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में कहा, 'Encora के अधिग्रहण के बाद कोफोर्ज अब पहले की तुलना में कहीं बड़े स्तर की कंपनी बन गई है। कंपनी ने मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। इंडस्ट्री में सबसे बेहतर मार्जिन बनाए रखा है, अच्छा कैश फ्लो पैदा किया है और 2.23 अरब डॉलर की रिकॉर्ड एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक तैयार की है। हालांकि, निवेशकों को अधिग्रहण से मिली बढ़त और कंपनी के मूल कारोबार की वास्तविक रफ्तार में फर्क समझना होगा। कॉन्स्टेंट करेंसी के आधार पर ऑर्गेनिक ग्रोथ केवल 1.1 फीसदी रही। हालांकि, नियोजित बिजनेस एग्जिट को समायोजित करने पर यह बढ़कर 5.2 फीसदी हो जाती है। आने वाले समय में बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कोफोर्ज, Encora के सफल एकीकरण, बढ़े हुए कर्ज के बेहतर प्रबंधन, अपने तेजी से बढ़ते AI प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो से कमाई बढ़ाने और टिकाऊ ऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने में सफल रहती है या नहीं।'