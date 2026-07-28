US-Iran के बीच बातचीत से Crude Oil की कीमत में भारी गिरावट, जानिए आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है और समाधान संभव है। इससे बाजार को उम्मीद है कि तेल सप्लाई जल्द बहाल होगी। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बातचीत बेनतीजा रही तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी बीच होर्मुज अभी भी नाकेबंदी के चलते बंद है, दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने भी बाब अल-मंडेब पर नियत्रंण की कोशिश की है।