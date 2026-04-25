जन्म प्रमाण पत्र में आधार जुड़वाना हुआ आसान, अब घर बैठे पहचान पोर्टल पर खुद कर सकेंगे अपडेट

जयपुर। जन्म पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने पहचान पोर्टल पर बड़ी सुविधा शुरू की है। अब आमजन को अपने या परिजनों के पुराने जन्म प्रमाण पत्र में आधार नंबर जुड़वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पोर्टल पर शुरू हुई नई व्यवस्था के तहत अब घर बैठे ही पुराने पंजीकरण में आधार संख्या को जोड़ा जा सकता है।

इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके पुराने प्रमाण पत्रों में आधार की जानकारी दर्ज नहीं थी। अब मात्र तीन चरणों की प्रक्रिया का पालन कर इस कार्य को पूरा किया जा सकेगा।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के संयुक्त निदेशक सुदेश कुमार ने बताया कि यह सुविधा लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए की गई है। घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र में आधार अपडेट किया जा सकेगा। निगम के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

दरअसल, जब बच्चे का पहली बार आधार बनवाने के लिए परिजन आधार केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर माता-पिता दोनों के आधार नम्बर जन्म प्रमाण पत्र पर मांगते हैं। राजधानी जयपुर के विभिन्न नगर निगम सेंटर पर रोज 400 से अधिक लोग आधार नम्बर जुड़वाने के लिए पहुंचते हैं।