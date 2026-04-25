IPL 2026: जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, वैभव और अभिषेक बन सकते हैं गेमचेंजर

Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad: जयपुर: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स शनिवार को यहां अपने घरेलू मैदान सवाई मानसिंह स्टेडियम में सनराजर्स के खिलाफ हल्लाबोल के लिए तैयार है। सीजन के पिछले मैच में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को अपने घरेलू मैदान पर 57 रन से शिकस्त दी थी और लगातार तीन मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरपूर है।