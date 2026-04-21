जयपुर में IPL टिकट की हो रही जालसाजी, साइबर पुलिस ने जारी की सख्त एडवाइजरी, बताया कैसे हो रहा स्कैम और कैसे बचें

बता दें कि इसको लेकर राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने विशेष एडवाइजरी जारी कर आमजन को सतर्क रहने की अपील की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) वीके सिंह के निर्देश पर जारी एडवाइजरी में पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम शांतनु कुमार सिंह ने कई अहम अपील की है।