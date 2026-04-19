IPL 2026: जयपुर में आज से शुरू हुई टिकटों की ऑफलाइन बिक्री, RR vs SRH और DC मैच के लिए ऐसे खरीदें

Jaipur IPL ticket booking: गुलाबी नगरी में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मुकाबलों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह सातवें आसमान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने प्रशंसकों की भारी मांग को देखते हुए 19 अप्रैल (रविवार) से जयपुर में ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम उन फैंस के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो ऑनलाइन टिकट हासिल करने से चूक गए थे।