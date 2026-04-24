Jaipur IPL Match: टिकट लेने आए…मार खाकर जा रहे, Student Ticket लेने आए छात्रों का आरोप

एक विद्यार्थी मनीष ने बताया कि वह सुबह साढ़े पांच बजे यहां आकर टिकट लाइन में लग गया। लेकिन जब उसका नंबर आया तो उससे कहा गया कि आप 2026 का आई-कार्ड लेकर आओ, जबकि अभी तक नया सेशन ही शुरू नहीं हुआ। ऐसे में वह नया कार्ड कहां से लाए।