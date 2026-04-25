जयपुर में आतंकी ‘खरगोश’ के खुलासे के बाद एक्शन, सड़वा में पुलिस का बड़ा सर्च और वेरिफिकेशन ऑपरेशन

Jaipur Security Alert: जयपुर के जयसिंहपुरा खोर स्थित सड़वा इलाके में लश्कर आतंकी उमर हारिस उर्फ खरगोश के एक साल तक गुमनाम रहकर रहने के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी (नॉर्थ) करन शर्मा के निर्देश पर इलाके में बड़े स्तर पर पुलिस वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहली बार पुलिस टीम घर-घर जाकर लोगों की पहचान और उनके रहने की पूरी जानकारी जुटाएगी।