जयपुर में इलेक्ट्रिशियन बनकर रहता था आतंकी, फर्जी पासपोर्ट से इंडोनेशिया-सऊदी तक पहुंचा ‘खरगोश’, हुए चौंकाने वाले खुलासे

करीब एक साल इलाके में रहने के बाद उसने 8 साल का फर्जी किरायानामा तैयार कराया और उसे नोटरी से प्रमाणित भी करा लिया। इसी दस्तावेज के आधार पर उसने ‘सज्जाद’ नाम से पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। चौंकाने वाली बात यह रही कि स्थानीय थाने से पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। लंबे समय तक एक ही जगह रहने के कारण पुलिस ने दूसरी जगहों के बारे में ज्यादा पड़ताल नहीं की, जिसका फायदा आतंकी ने उठाया। ई-मित्र सेवाओं के जरिए दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करना उसके लिए और आसान हो गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि दस्तावेजी प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाकर उसने फर्जी पहचान को वैध रूप दे दिया।