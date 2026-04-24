IMD Alert: दिन भर तपा राजस्थान, अब अचानक देर रात आया अलर्ट, अगले तीन घंटे इन ​जिलों में होगी बारिश

extreme heat india: जयपुर। भारत मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 24 अप्रैल 2026 को तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में मौसम बदलाव की संभावना जताई है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं (20-30 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जो संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है।