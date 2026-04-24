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IMD Alert: दिन भर तपा राजस्थान, अब अचानक देर रात आया अलर्ट, अगले तीन घंटे इन ​जिलों में होगी बारिश

rajasthan weather update: मौसम विभाग रात दस बजे बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं (20-30 किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Apr 24, 2026

IMD issues Rain Alert

extreme heat india: जयपुर। भारत मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने 24 अप्रैल 2026 को तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) जारी करते हुए राज्य के कई जिलों में मौसम बदलाव की संभावना जताई है। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की वर्षा, आकाशीय बिजली और तेज हवाएं (20-30 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन परिस्थितियों को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जो संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है।

विभाग के अनुसार यह चेतावनी अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगी। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और पेड़ों या खुले स्थानों से दूर रहें। किसानों और आमजन से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम सामान्य होने तक सतर्कता बनाए रखना जरूरी है।

बाड़मेर आज सबसे गर्म; 27-28 अप्रेल को आंधी-बारिश के आसार

जयपुर। प्रदेश में गर्मी लगातार तेज होती जा रही है और तापमान नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, बीते 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और जोधपुर जैसे जिलों में भी तापमान 43 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे आमजन को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

दोपहर के समय गर्म हवाओं (लू) का प्रभाव साफ देखा जा रहा है, वहीं शाम 5:30 बजे तक राज्य में आर्द्रता का स्तर 8 से 32 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया। जयपुर, पिलानी, चित्तौड़गढ़ और अलवर सहित कई शहरों में तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री तक अधिक रिकॉर्ड किया गया, जो हीटवेव की स्थिति को दर्शाता है।

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में तापमान में और 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जिससे हीटवेव का असर और तेज होगा।

हालांकि राहत की उम्मीद भी जताई गई है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 अप्रैल को सीमावर्ती पश्चिमी क्षेत्रों में और 27-28 अप्रैल को पश्चिमी व उत्तरी भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन, धूलभरी आंधी और हल्की बारिश होने के आसार हैं। इससे तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है।

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Updated on:

24 Apr 2026 10:15 pm

Published on:

24 Apr 2026 10:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: दिन भर तपा राजस्थान, अब अचानक देर रात आया अलर्ट, अगले तीन घंटे इन ​जिलों में होगी बारिश

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