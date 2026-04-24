‘जब-जब वोटिंग बढ़ी बीजेपी की हुई जीत,’ बंगाल चुनाव पर जोगाराम पटेल बोले- ‘सभी रिकॉर्ड टूट गए’

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए मतदान में शाम 7 बजे तक औसत वोटिंग 91.91% रही, जो आजादी के बाद सबसे अधिक है। इससे पहले 2011 में 84.72% मतदान रिकॉर्ड था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी इस उपलब्धि पर मतदाताओं को बधाई दी और कहा कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही।