विकसित भारत का आधार ‘सशक्त पंचायतें’

डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया, लेखक मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन के निदेशक हैं- लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायती राज ही वह माध्यम है, जो शासन को सामान्यजन के द्वार तक लाता है। स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण की दिशा में हुए प्रयासों में 24 अप्रेल 1993 को पारित 73वां संविधान संशोधन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गंभीर प्रयास रहा है। इस संशोधन अधिनियम से जहां एक ओर इन संस्थाओं को वैधानिक दर्जा मिला वहीं दूसरी तरफ ऐसे समुचित उपबंध किए गए, जिससे कि पंचायतें स्वशासन की स्वतंत्र इकाइयां बनकर सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य कर सकें। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन को तीन दशक से अधिक का समय हो चुका है। पंचायतों में छठी पीढ़ी का कार्यकाल चल रहा है। समाज के सभी वर्गों की वृहद राजनीतिक भर्ती इस सम्पूर्ण व्यवस्था से संभव हुई। राज्यों ने पंचायत कानून में कई बदलाव कर व्यवस्था को ज्यादा तर्कसंगत और कार्यान्वयन की दृष्टि से अनुकूल बनाने का प्रयास किया है।

