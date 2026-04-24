खून से लथपथ थी IRS की बेटी, फिर भी नहीं छोड़ा दरिंदा, बलात्कार-हत्या के बाद नीचे तक घसीटकर लाया

पोस्टमार्टम हाउस से इस घटना की भयावहता सामने आई है। डॉक्टरों के मुताबिक शव पर अनगिनत चोटों के निशान मिले, जिसे देखकर चिकित्सक भी परेशान हुए। उन्होंने इस वारदात को हैवानियत की हद बताया है। चिकित्सकों ने बताया कि युवती की मौत गला घोंटने से हुई। उसके हाथ-पैर और हथेलियों पर खरोंच और चोट के निशान इस बात के संकेत हैं कि उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। गले की अंदरूनी जांच में रक्तस्राव और थायराइड कार्टिलेज के टूटे होने से दम घुटने की पुष्टि हुई है।