Share Market Outlook: क्या अगले हफ्ते भी जारी रहेगी शेयर बाजार में भारी गिरावट या आने वाली है तूफानी तेजी? एक्सपर्ट्स से समझिए

हरिप्रसाद के बताते हैं कि निफ्टी अभी 19 गुना P/E पर ट्रेड कर रहा है, जो लंबे समय के औसत 22 गुना से कम है। यानी बाजार "fair value" के करीब आ गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाजार बेहद सस्ता हो गया है। जब कमाई पर भी खतरा मंडरा रहा हो तो सस्ते दाम का मतलब बदल जाता है। HSBC जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने भारतीय बाजार पर "underweight" की सलाह दे दी है। विमानन, उपभोक्ता वस्तुएं और IT सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव है। जो सेक्टर थोड़े ठीक हैं वो हैं कमोडिटी और डिफेंसिव शेयर।