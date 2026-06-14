Senior Citizens FD पर यह SFB दे रहा सबसे ज्यादा 8.30% ब्याज? 1,2 और 5 लाख के निवेश पर जानिए रिटर्न

प्राइवेट बैंकों में एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दर डीसीबी बैंक 8 फीसदी ऑफर कर रहा है। यहां निवेश अवधि 24 महीने से लेकर 25 महीने से कम, 34 महीने से लेकर 35 महीने से कम और 60 महीने से लेकर 61 महीने से कम है। यहां सुपर सीनियर सिटीजंस को 0.05 फीसदी अतिरिक्त ब्याज दर मिल रही है। इसके अलावा एसबीएम बैंक इंडिया 18 महीने से अधिक और 2 साल 3 दिन से कम अवधि पर 7.8 फीसदी ब्याज दर दे रहा है। बंधन बैंक 2 साल से लेकर 5 साल से कम की अवधि पर 7.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, इंडसइंड बैंक 2 साल से लेकर 3 साल की सीनियर सिटीजन एफडी पर 7.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।