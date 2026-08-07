Money Tips: क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स कब इस्तेमाल करें और कब नहीं? जानें सही तरीका

एक्सपर्ट के अनुसार, घर का किराया, बीमा प्रीमियम और बिजली-पानी जैसे रोजमर्रा के बिलों का भुगतान रिवॉर्ड पॉइंट्स से करना अक्सर फायदे का सौदा नहीं होता। इन श्रेणियों में बैंक आमतौर पर हर रिवॉर्ड पॉइंट की कम कीमत तय करते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। 10,000 रुपये के यूटिलिटी बिल पर अगर बैंक हर पॉइंट को सिर्फ 0.15 रुपये मानता है तो लगभग 66,000 पॉइंट्स खर्च हो जाएंगे। वहीं, फ्लाइट बुकिंग में 25 पैसे की दर से ये पॉइंट 16,500 रुपये का मूल्य दे सकते हैं। ऐसे में इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल किसी फ्लाइट टिकट की बुकिंग में करने पर प्रति पॉइंट अधिक मूल्य मिल सकता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसे नियमित खर्च नकद या सामान्य भुगतान से करें और रिवॉर्ड पॉइंट्स को ज्यादा वैल्यू वाले विकल्पों के लिए बचाकर रखें।