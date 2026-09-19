Gold Rate Outlook: इस हफ्ते सोने में आई तेजी, चांदी में 10,000 रुपये का उछाल, एक्सपर्ट से जानिए कौन-से फैक्टर्स डाल रहे कीमतों पर असर

Giottus.com के सीईओ विक्रम सुब्बराज के मुताबिक भारतीय निवेशकों के लिए सबसे अहम बात यह है कि हाल की गिरावट के बाद सोने में मजबूत रिकवरी हुई है, लेकिन बाजार में उतार-चढ़ाव अभी काफी ज्यादा है। उनके मुताबिक अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड करीब 5 फीसदी के आसपास बनी हुई है, जबकि ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है। इन दोनों में बदलाव होने पर सोने की दिशा भी तेजी से बदल सकती है। भारतीय बाजार में रुपये की चाल भी अहम रहेगी। अगर रुपया कमजोर होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की गिरावट का असर घरेलू कीमतों पर कम पड़ सकता है।