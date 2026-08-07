Titan Q1 Results: 63% बढ़कर 1777 करोड़ रुपये रहा टाइटन का मुनाफा, ज्वेलरी से लेकर घड़ियों और आईवियर तक हर कारोबार में हुई ग्रोथ, जानें शेयर का हाल

जून तिमाही टाइटन के वॉच बिजनेस के लिए भी अच्छी रही। इस कारोबार में रेवेन्यू 24% बढ़कर 1,273 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि एनालॉग घड़ियों की बिक्री में मजबूत बढ़ोतरी हुई है, जिसने स्मार्टवॉच की बिक्री में आई हल्की गिरावट की भरपाई कर दी। वॉच डिवीजन की कुल आय 21% बढ़कर 1,543 करोड़ रुपये रही। इस कारोबार का EBIT 295 करोड़ रुपये और मार्जिन 19.1% रहा। कंपनी ने अपने रिटेल नेटवर्क का भी विस्तार किया। इस दौरान Titan World, Fastrack, Helios और Helios Luxe के कुल 34 नए स्टोर जोड़े गए। Titan का आईवियर कारोबार भी अच्छी रफ्तार से बढ़ा। इस सेगमेंट की आय 21% बढ़कर 289 करोड़ रुपये हो गई।