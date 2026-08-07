Kalyan Jewellers Share Price 7th August: जेफरीज से ‘Buy’ रेटिंग मिलते ही 5% उछल गया शेयर, 1 महीने में दिया है 60% से ज्यादा रिटर्न

ब्रोकरेज के मुताबिक कल्याण ज्वैलर्स ने बड़े संगठित रिटेलर की ताकत और स्थानीय बाजार की समझ को साथ जोड़कर अलग पहचान बनाई है। यही रणनीति आगे भी कंपनी को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण भारत के बाहर कंपनी का फ्रेंचाइजी मॉडल तेजी से काम कर रहा है। इससे कम पूंजी में नए स्टोर खोलना आसान हो रहा है और कारोबार का विस्तार भी तेज हो रहा है। जेफरीज ने यह भी कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है। उसके पास शुद्ध नकदी की स्थिति है, फ्री कैश फ्लो लगातार बढ़ रहा है और रिटर्न रेश्यो भी मजबूत बना हुआ है।