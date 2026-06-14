Vedanta Group के किस शेयर पर सबसे ज्यादा रहेगी बाजार की नजर, क्या कर्ज बढ़ाएगा चिंता? एक्सपर्ट्स से समझिए

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तो एल्युमीनियम कारोबार को समूह का नया "क्राउन ज्वेल" बताया है। ब्रोकरेज का मानना है कि वैश्विक हालात और सप्लाई की चुनौतियों के चलते एल्युमीनियम की मांग मजबूत रह सकती है। यदि सप्लाई पर दबाव बढ़ा तो इस धातु की कीमतों को और सहारा मिल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि एल्युमीनियम कारोबार भविष्य में वेदांता समूह के लिए सबसे बड़ा वैल्यू क्रिएटर बन सकता है। यही वजह है कि सोमवार की लिस्टिंग में निवेशकों की नजर सबसे पहले इसी कंपनी पर रहने की उम्मीद है।