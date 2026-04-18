स्मार्टफोन में Aadhaar ऐप प्री-इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं, सरकार ने वापस लिया प्रस्ताव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple और Samsung जैसी बड़ी कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर कड़ा विरोध जताया था। कंपनियों ने मुख्य रूप से तीन बड़ी चिंताएं सामने रखीं जिनमें डिवाइस सिक्योरिटी और प्राइवेसी जोखिम, सॉफ्टवेयर कम्पैटिबिलिटी की समस्याएं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बढ़ोतरी शामिल है, क्योंकि अलग-अलग बाजारों के लिए अलग सिस्टम बनाना पड़ता। इन कंपनियों का कहना था कि किसी ऐप को जबरन प्री-इंस्टॉल करना तकनीकी और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है।