JEE Main Result आउट! सेशन 2 के नतीजे घोषित, यहां एक क्लिक में चेक करें अपना स्कोरकार्ड

NTA JEE Mains 2026 Result Update: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सोमवार को जेईई मेन सत्र 2 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इससे पहले दिन में एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन अप्रैल सत्र की अंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ जारी की थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रैल सत्र में 26 छात्रों ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। जेईई मेन्स सत्र दो के परिणाम देखने के लिए, उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या, पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।