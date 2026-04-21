JEE Main Result आउट! सेशन 2 के नतीजे घोषित, यहां एक क्लिक में चेक करें अपना स्कोरकार्ड

NTA JEE Mains 2026 Result
NTA JEE Mains 2026 Result Update: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सोमवार को जेईई मेन सत्र 2 के परिणाम जारी कर दिए हैं। इससे पहले दिन में एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मेन अप्रैल सत्र की अंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ जारी की थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रैल सत्र में 26 छात्रों ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। जेईई मेन्स सत्र दो के परिणाम देखने के लिए, उम्मीदवारों को अपने आवेदन संख्या, पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
दूसरे सत्र की परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। जेईई मेन सत्र 2 की अनंतिम उत्तर कुंजी 11 अप्रैल, 2026 को जारी की गई थी। राष्ट्रीय पर्यटन प्रौद्योगिकी एजेंसी (एनटीए) के अनुसार, दूसरे सत्र की परीक्षा देशभर के 304 शहरों और भारत के बाहर 14 शहरों में स्थित 566 परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 11.23 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था।
जेईई मेन का परिणाम एक स्कोरकार्ड पीडीएफ के रूप में जारी किया जाता है जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रतिशत शामिल होते हैं। स्कोरकार्ड की प्रतियां छात्र और अभिभावक दोनों के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएंगी। शीर्ष 2.5 लाख रैंक में आने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड 2026 में बैठने के पात्र होंगे।
2026 के जेईई मेन पेपर 1 में 1,604,854 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ओबीसी श्रेणी में सबसे अधिक 634,923 पंजीकरण हुए, इसके बाद सामान्य श्रेणी में 564,457 पंजीकरण हुए। अन्य श्रेणियों में ईडब्ल्यूएस के लिए 183,699, एससी के लिए 165,912 और एसटी के लिए 55,863 उम्मीदवार शामिल थे। लिंग के आधार पर, 1,048,061 पुरुष उम्मीदवार और 556,793 महिला उम्मीदवार थीं, जिनमें से दोनों समूहों में ओबीसी और सामान्य श्रेणियों में उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक थी।
रिजल्ट चेंक करने के लिए सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर JEE Main 2026 Session 2 Scorecard के लिंक पर क्लिक करें।
इसके बाद उम्मीदवार को अपना Application Number और Date of Birth/Password दर्ज करना है।
अब आपकी स्क्रीन पर स्कोरकार्ड नजर आएगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें।
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