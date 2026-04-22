‘हिमेश रेशमिया के आने से मेरा करियर बर्बाद’, बाबुल सुप्रियो ने सालों बाद किया खुलासा, गायकी पर की बात

Babul Supriyo On Himesh Reshammiya: बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक और नेता बाबुल सुप्रियो ने हाल ही में अपने संगीत करियर के सबसे मुश्किल दौर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उनका करियर ऊंचाई पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन अचानक इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड ने उनकी राह पूरी तरह बदल दी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन्हें तब महसूस हुआ जब संगीत की दुनिया में हिमेश रेशमिया का नया दौर शुरू हुआ।