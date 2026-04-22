‘हिमेश रेशमिया के आने से मेरा करियर बर्बाद’, बाबुल सुप्रियो ने सालों बाद किया खुलासा, गायकी पर की बात

Babul Supriyo On Himesh Reshammiya (सोर्स- एक्स)
Babul Supriyo On Himesh Reshammiya: बॉलीवुड के लोकप्रिय गायक और नेता बाबुल सुप्रियो ने हाल ही में अपने संगीत करियर के सबसे मुश्किल दौर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब उनका करियर ऊंचाई पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन अचानक इंडस्ट्री के बदलते ट्रेंड ने उनकी राह पूरी तरह बदल दी। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर उन्हें तब महसूस हुआ जब संगीत की दुनिया में हिमेश रेशमिया का नया दौर शुरू हुआ।
बाबुल सुप्रियो ने 'इंडिया टुडे' से बात करते हुए बताया कि फिल्म 'हम तुम' के गानों के बाद उन्हें लगातार रोमांटिक गीतों के ऑफर मिलने लगे थे और ऐसा लग रहा था कि उनका करियर अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। लेकिन इसी दौरान बॉलीवुड में संगीत का स्वाद तेजी से बदलने लगा।
उन्होंने कहा कि जैसे ही नए तरह का म्यूजिक सामने आया, रोमांटिक गानों की मांग अचानक कम हो गई। इस बदलाव का असर उनके करियर पर सीधे तौर पर पड़ा और जो उम्मीदें उन्होंने बनाई थीं, वे धीरे-धीरे टूटती चली गईं।
गायक ने स्वीकार किया कि उस समय इंडस्ट्री में आए नए ट्रेंड ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जब उनके आसपास के लोग यह मान रहे थे कि अब उनका करियर नई उड़ान भरेगा, तभी परिस्थितियां उलट गईं और वो एक मुश्किल दौर में पहुंच गए। उन्होंने कहा हिमेश के आने से उनके करियर पर गहरा असर पड़ा और वो पूरी तरह बर्बाद हो गया।
उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ये कहें कि इस बदलाव का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, तो यह सच नहीं होगा। उनके अनुसार, यह समय उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण और भावनात्मक रूप से कठिन दौर था।
बाबुल सुप्रियो ने बातचीत में ये भी स्वीकार किया कि उन्हें कई बार राष्ट्रीय पुरस्कारों की दौड़ में नजरअंदाज किया गया। हालांकि उन्होंने इस विषय पर ज्यादा खुलकर बात नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो कलाकारों के करियर को प्रभावित करती हैं।
उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन यह जरूर मानते हैं कि इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा और बदलते ट्रेंड कलाकारों की दिशा तय कर देते हैं।
करियर के उतार-चढ़ाव के बावजूद बाबुल सुप्रियो ने संगीत से दूरी नहीं बनाई। हाल ही में उनका नया गाना 'इंतहा हो गई इंतजार की' रिलीज हुआ है, जिसमें उनकी आवाज के साथ दिग्गज गायिका आशा भोसले की आवाज भी सुनाई देती है।
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