‘जीनत अमान अच्छी अभिनेत्री नहीं’, मुमताज के बयान से 70 के दशक की राइवलरी हुई शुरू

Mumtaz Calls Zeenat Aman Not A Good Actress: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज एक बार फिर अपने बेबाक अंदाज की वजह से चर्चा में हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री में स्टार और अच्छे अभिनेता के बीच फर्क को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ दिवंगत अभिनेता संजीव कुमार के स्टारडम पर टिप्पणी की, बल्कि अभिनेत्री जीनत अमान की अभिनय क्षमता पर भी सवाल उठाए। उनके इस बयान ने एक बार फिर फिल्मी गलियारों में बहस छेड़ दी है।