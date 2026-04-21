राजेश खन्ना का बंगला ढहाए जाने पर छलका मुमताज का दर्द, भावुक होकर बोलीं- मेरी उनके साथ बहुत यादें

‘आशीर्वाद’ बंगले के भविष्य को लेकर भी मुमताज ने अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी तमन्ना थी कि राजेश खन्ना के निधन के बाद इस ऐतिहासिक घर को एक संग्रहालय में बदल दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस विरासत को करीब से महसूस कर सकें। हालांकि बाद में ये बंगला बेच दिया गया, जिसे लेकर उन्होंने ज्यादा टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है।