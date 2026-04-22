खरगे की एक गलती पड़ेगी भारी ? पुलिस से भिड़े आक्रोशित BJP नेता, सड़कों पर दिखा खौफनाक मंजर!

भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। बीजेपी ने खरगे की इस टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग में एक सख्त आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई व माफी की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कोई 'संयोग' नहीं, बल्कि एक 'सोची-समझी साजिश' का हिस्सा है। इस घटना के बाद से ही चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है और दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ( इनपुट: ANI )

