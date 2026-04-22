तमिलनाडु चुनाव: 5.67 करोड़ वोटर, 14.5 लाख नए वोटर, जानिए कितनी बड़ी है चुनावी तैयारी

Tamil Nadu Assembly Elections: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य में इस बार 5.67 करोड़ से ज्यादा मतदाता चुनावी नतीजे तय करेंगे, जिनमें 14.5 लाख नए वोटर शामिल हैं और महिलाओं की भागीदारी भी अहम मानी जा रही है। वोटिंग के लिए 75 हजार से ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और 3 लाख कर्मचारी तैनात किए गए हैं।। वहीं मतदान से पहले ही हजारों करोड़ की नकदी और सामान की जब्ती ने साफ संकेत दिया है कि प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर बेहद सतर्क है। अब 23 अप्रैल को होने वाले मतदान पर सबकी नजर टिकी है, जहां करोड़ों मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे।