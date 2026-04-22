बेंगलुरु डेथ प्रपोजल अपडेट: प्रेमिका ने यूट्यूब से ली मर्डर की ट्रेनिंग, ऑनलाइन मंगाया बेल्ट और हथकड़ी, फिर प्रेमी को जिंदा जलाया

Bengaluru Murder Case Update: बेंगलुरु में वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल के नाम पर प्रेमी की हत्या के मामले में चौंकाने वाले नए खुलासे सामने आए हैं। पुलिस जांच में यह मामला पूरी तरह सुनियोजित लग रहा है। आरोपी महिला ने हत्या की साजिश पहले से ही रचा था, जिसके लिए ऑनलाइन वीडियो का सहारा लिया था। पुलिस ने आरोपी महिला को कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है।