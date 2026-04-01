बेंगलुरु में खौफनाक डेथ प्रपोजल! प्रेमिका ने प्रेमी की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती और मृतक युवक दोनों एक टेलीकॉम स्टोर में साथ काम करते थे और पिछले एक साल से रिश्ते में थे। हाल के दिनों में युवती को लग रहा था कि उसका प्रेमी उसे नजरअंदाज कर रहा है और शादी के लिए तैयार नहीं है। मंगलवार को युवती ने युवक को दक्षिण बेंगलुरु के अंजनपुरा स्थित अपने घर बुलाया, जब घर में वह अकेली थी। कुछ देर बातचीत के बाद उसने युवक की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे कुर्सी पर बैठा दिया।