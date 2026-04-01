बेंगलुरु में खौफनाक डेथ प्रपोजल! प्रेमिका ने प्रेमी की आंखों पर बांधी पट्टी, फिर कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया

Bengaluru Woman Burns Boyfriend Alive (AI Image)
Bengaluru Woman Burns Boyfriend Alive: बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर कथित तौर पर प्रपोजल के बहाने पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, फिर उसे कुर्सी से बांध दिया और जिंदा जला दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी युवती और मृतक युवक दोनों एक टेलीकॉम स्टोर में साथ काम करते थे और पिछले एक साल से रिश्ते में थे। हाल के दिनों में युवती को लग रहा था कि उसका प्रेमी उसे नजरअंदाज कर रहा है और शादी के लिए तैयार नहीं है। मंगलवार को युवती ने युवक को दक्षिण बेंगलुरु के अंजनपुरा स्थित अपने घर बुलाया, जब घर में वह अकेली थी। कुछ देर बातचीत के बाद उसने युवक की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे कुर्सी पर बैठा दिया।
जब युवक ने इसका विरोध किया तो उसने कहा कि वह उसे एक अलग अंदाज में प्रपोज करना चाहती है।
पुलिस के मुताबिक, युवती ने पहले से ज्वलनशील तरल पदार्थ तैयार कर रखा था। युवक के बंधे होने की स्थिति में उसने उस पर यह तरल डाला और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवती इस पूरी घटना को रिकॉर्ड भी कर रही थी।
पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “दोनों के बीच संबंध था लेकिन युवती को लग रहा था कि युवक उसे नजरअंदाज कर रहा है। इसी कारण उसने यह कदम उठाया।”
फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
यह घटना एक बार फिर रिश्तों में बढ़ते तनाव और हिंसा की गंभीरता को उजागर करती है। मामूली विवाद और भावनात्मक असंतुलन किस हद तक खतरनाक रूप ले सकता है, यह मामला उसी का उदाहरण है।
बेंगलुरु की यह घटना बेहद चौंकाने वाली है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। अब यह देखना होगा कि जांच में और क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपी के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है।
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